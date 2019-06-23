امانة بغداد تنفذ حملة لازالة التجاوزات شمال العاصمة

2019/06/23 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، اليوم الاحد، عن حملة لازالة التجاوزات شمال بغداد.

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