انطلاق انتخابات الإعادة لبلدية إسطنبول

2019/06/23 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ الناخبون في إسطنبول التوجه إلى صناديق الاقتراع من أجل اختيار رئيس بلدية المدينة في سباق الإعادة لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى.

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