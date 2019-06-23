زيارة الاربعين هل تتطلب تأشيرة دخول العراق؟

2019/06/23 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد شرطة محافظة ايلام غرب ايران العميد نور علي ياري على ضرورة الحصول على تأشيرات دخول للمشاركة في الزيارة الاربعينية رغم كونها مجانية.

ونقلت وكالة

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