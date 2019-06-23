النائب طلعت كريم لـ

2019/06/23 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اكد النائب طلعت كريم، ان ما يشاع عن وجود اسماء لمرشحي الوزارات المتبقية، هي مجرد تسريبات.

وقال كريم لـ"العهد نيوز"، اليوم السبت، ان "ترشيح

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