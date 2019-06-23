2019/06/23 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، اليوم الاحد، عن حملة لازالة التجاوزات شمال بغداد.واوضحت الامانة في بيان تلقته وكالة صدى , ان “ملاكات بلدية الاعظمية نفذت حملة ازالت خلالها عدد كبير من التجاوزات تمثلت بأكشاك ومسقفات وجنابر وبسطات ضمن اماكن متفرقة أبرزها الشارع المعروف شعبياً بشارع قاسم ابو الكص”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد تنفذ حملة لازالة التجاوزات شمال العاصمة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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