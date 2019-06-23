استهداف منزل مدير شركة حكومية في البصرة بالرصاص

2019/06/23 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ تعرض منزل مدير احدى الشركات الحكومية في البصرة لاطلاق نار من قبل مجهولين.وذكرت وسائل اعلام بصرية ان “المنزل الواقع بمنطقة الجنينة تعرض لاطلاق الرصاص الذي تسبب باضرار مادية لواجهته، دون ان يوقع اصابات بشرية”.وحذرت “اللجنة الامنية بمجلس البصرة مجددا من اتساع ظاهرة تكرار حوادث الاستهداف بالعبوات والقنابل اليدوية واطلاق الرصاص […]

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