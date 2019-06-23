اجتماع طارئ لوزراء المالية العرب بشأن فلسطين

2019/06/23 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد وزراء المالية العرب اجتماعا طارئا، اليوم الاحد، فى مقر الجامعة العربية لبحث كيفية توفير شبكة الأمان المالى ودعم موازنة السلطة الفلسطينية.وقال مصدر , إن “الاجتماع سيعقد برئاسة تونس (رئيس القمة العربية)، بجلسة افتتاحية يتحدث فيها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير المالية التونسى ووزير المالية الفلسطينى، ومن يرغب من الوزراء

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