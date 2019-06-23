الحشد الشعبي ينفذ عملية أمنية في صلاح الدين

2019/06/23 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفذت قوات اللواء 31 في الحشد الشعبي، عملية مسح وتفتيش في محيط ناحية الصينية بمحافظة صلاح الدين.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة من اللواء 31 بالحشد الشعبي قامت، مساء امس، بعملية مسح وتفتيش في محيط ناحية الصينية والمناطق القريبة”.وأضاف البيان، أن “العملية تأتي من اجل تأمين الناحية”.[…]

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