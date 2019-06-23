الكتل السياسية تمنح عبد المهدي مهلة أخيرة لإنجاز برنامجه الوزاري

2019/06/23 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة_النبأ للإخبار/ أعلنت مصادر عراقية مطلعة، بان هناك اتصالات بين الكتل السياسية داخل البرلمان للإطاحة بحكومة عادل عبد المهدي بسبب فشلها في استكمال الحقائب الوزارية.ونقلت وسائل إعلامية عن تلك المصادر قولها ائتلاف الفتح بقيادة هادي العامري وائتلاف النصر بقيادة حيدر العبادي، بانها "ستمنح مهلة أخيرة لحكومة عادل عبد المهدي في انجاز برنامجه الوزاري واكمال التشكيلة الوزارية قبل البدء بإجراءات الإقالة".

وأكد فلاح الخفاجي المتحدث باسم تحالف النصر في لقاء متلفز على قناة NRT، ان "تحالف النصر لا ينوي الإطاحة بحكومة عبد المهدي من خلال تبنيه جبهة المعارضة لكننا نسعى الى تقويم عمل الحكومة وتصحيح مسار العملية السياسية كما كان مرسوما لها".

وأضاف، انه "لا يمكننا التفريط بالمنجزات الامنية التي حققتها حكومة العبادي خلال الدورة الماضية، مبينا التدهور الأمني الذي تشهده بعض المناطق الغربية والشمالية من البلاد في الوقت الحالي بسبب ضعف متابعة حكومة عبد المهدي الملف الأمني".

وأشار الى، ان "الانتقادات التي وجهتها المرجعية الدينية للحكومة في خطبة الجمعة لفشلها في استكمال التشكيلة الوزارية دليل على ضعف أداء الحكومة وهو امر لا يمكننا التغاضي عنه".



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