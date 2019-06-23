أمانة بغداد تزيل جميع التجاوزات من شارع قاسم ابو الكص

2019/06/23 | 09:33

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بغداد اليوم_ بغداد

اعلنت امانة بغداد ، الاحد (23 حزيران 2019)، حملة لإزالة التجاوزات من منطقة الاعظمية، شمال بغداد.

وقالت الامانة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "ملاكات بلدية الاعظمية، قامت بحملة ازالت خلالها عدد كبير من التجاوزات تمثلت بأكشاك ومسقفات وجنابر وبسطات ضمن اماكن متفرقة أبرزها الشارع المعروف شعبياً بشارع قاسم ابو الكص".

بغداد اليوم-البصرة

تظاهر العشرات من منتسبي شرطة النفط، الأحد، 23 حزيران، 2019، أمام مقر شركة النفط البصرة للمطالبة بتثبيتهم.

وقال المتظاهرون لـ(بغداد اليوم) انهم "عُينوا وفق عقود، كحراس امنيين في المواقع النفطية تحت اشراف شرطة النفط&q

بغداد اليوم- الديوانية

أفاد مصدر في شرطة الديوانية، السبت (22 حزيران 2019)، بأن قنبلتين صوتيتين، القيتا على منزل مواطن في المحافظة، إحداهما لم تنفجر.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قنبلة صوتية ألقيت على منزل احد المواطنين في حي

بغداد اليوم- الأنبار

أعلنت قيادة شرطة الانبار، السبت (22 حزيران 2019)، القبض على 14 متسولاً ومتسولة، خلال حملة جديدة نفذتها، فيما أشارت الى مضيها بإجراءات القضاء على الظاهرة التي تصنف ضمن "الاتجار بالبشر".

وقالت القيادة في بيان

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