الأتراك يلدون بأصواتهم لإنتخاب رئيس جديد لبلدية إسطنبول الكبرى

2019/06/23 | 09:34

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الأتراك يدلون بأصواتهم لإنتخاب رئيس جديد لبلدية إسطنبول الكبرى

بدأ الناخبون الأتراك اليوم الأحد الإدلاء بأصواتهم في مختلف

المراكز الانتخابية لاختيار رئيس بلدية للمدينة في سباق الإعادة

لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى

هذا وتستمر عملية الاقتراع حتى الساعة الخامسة مساءً بحسب التوقيت

المحلي لمدينة اسطنبول لتغلق بعدها الصناديق ويتم الانتقال إلى

عملية فرز الأصوات ، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية

للانتخابات في ساعة متأخرة من اليوم الأحد ، ويتنافس في الانتخابات

مرشح تحالف الشعب بن علي يلدريم عن حزب العدالة والتنمية ومرشح

تحالف الأمة أكرم إمام أوغلو عن حزب الشعب الجمهوري ومرشح حزب

السعادة نجدت كوكجنار ومرشح حزب الوطن مصطفى إيلكر ، وبحسب اللجنة

العليا للانتخابات في تركيا فأنه من المقرر أن يدلي 10 ملايين و560

ألف و963 ناخب بصوته في انتخابات الإعادة باسطنبول.

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