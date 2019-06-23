2019/06/23 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على خلفية العقوبات الغربية الاقتصادية المفروضة على روسيا، تخلو المتاجر الروسية من بعض أنواع الجبن المستوردة.هذه الثغرة دفعت رجال الأعمال الروس وخبراء الغذاء إلى تطوير صناعة الجبن المحلية، وفتح دورات خاصة بها، لتصبح هذه الصناعة حقلا للتجارب المستمرة والإبداع.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منشئة مدرسة صناعة الأجبان تكشف أسرار المهنة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منشئة مدرسة صناعة الأجبان تكشف أسرار المهنة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منشئة مدرسة صناعة الأجبان تكشف أسرار المهنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).