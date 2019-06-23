خليل اندراوس - الماركسية مرشد للنضال والعمل الثوري

2019/06/23 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خليل_اندراوس الماركسية ليست مذهبا او عقيدة جامدة، انما مرشدًا للنضال والعمل الثوري، وهذه الصيغة الكلاسيكية عن الماركسية تغيب عن بال الكثيرين في عصرنا الحالي حتى اولئك الذين يكتبون في صحف وجرائد الاحزاب اليسارية تغيب هذا المظهر عن الماركسية بوصفها مرشدًا للنضال والعمل الثوري وخاصة في عصرنا الحالي، عصر الامبريالية اعلى مراحل الرأسمالية يجعل من الماركسية شيئا وحيد الطرف عديم الشكل، شيئا جامدا لا حياة فيه،......

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