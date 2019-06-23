الجيش العراقي يطور مدرعة روسية بمدفع جديد

2019/06/23 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس قام الجيش العراقي بتطوير مدرعة “بي إم بي–1” الروسية الصنع التي لا تزال في حوزته.وتقرر تبديل مدفع “غروم” القديم عيار 73 ملم بمدفع أوتوماتيكي.ووقع خيار العسكريين العراقيين على مدفع 2А14 عيار 23 ملم المعروف باستخدامه في منظومة “زي أو – 23 – 2″ المزدوج المضاد للطائرات.وبمقدور المدفع تدمير

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