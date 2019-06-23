2019/06/23 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس توفي رئيس أركان الجيش الأثيوبي الجنرال سياري ميكونين، متأثراً بإصابته بإطلاق نار بعد ساعات من وقوع “محاولة انقلاب” شمال غربي البلاد.وقال رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، أن “الجنرال سياري ميكونين توفي متأثراً بجروح إثر تعرضه لإطلاق نار يوم أمس”.وكان آبي أحمد قد أعلن في كلمة ألقاها عبر التلفزيون

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة رئيس أركان الجيش الأثيوبي متأثراً بإصابته بإطلاق نار وكالة خطوة برس.

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