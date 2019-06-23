الانتحار- سلوك فردي بدوافع اجتماعية !

2019/06/23 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.محمد أبو النواعير*مع تطور أنماط الحياة المجتمعية والاقتصادية والثقافية، ومع ازديادأعداد السكان وازدياد معدل أعمار الأفراد، تزداد عمليات تأطير الحياةوتزداد آليات تعقيدها وتشابكها، وتغدو القيم المنمطة التي تحكم سلوكياتالأفراد بحاجة ماسة ومستمرة لعمليات تحديث مستمرة، تستطيع من خلالهاإيجاد تعدد في نوع المجسات المجتمعية، التي تنظر إلى تطور الحياة، يقودهاذلك لتعدد أنساق التفكير، بما يمكن تلك المجتمعات من فك شيفرة التطوروالتسابق البشري نحو الكمالات المادية والثقافية.

مع كل هذا التطور، تبقى حالات السلوك الانتحاري القصدي، المضادةللحياة، تنتشر في مختلف بقاع الأرض، وتغزو المجتمعات بشكل يدعو إلىالاستغراب والدهشة، حيث تشير الإحصاءات الجنائية في معظم دول العالم إلىأن نسبة الانتحار في تزايد مستمر، حيث أشارت تقارير الصحة العالميةالصادر في عام 2013 إلى أن هناك أكثر من مليون ومائتي ألف شخص يقدمون علىالانتحار على مستوى العالم سنويّاً.



أي ثلاثة آلاف شخص ينتحرون يوميا،إضافة لذلك فإن كل حالة انتحار تامة، تقابلها عشرون محاولة انتحار فاشلة.أي أن هناك ما يقارب من (20) إلى (60) مليون حالة انتحار على مستوىالعالم سنويا، وهناك تقارير تشير إلى أن (5%) من سكان العالم حاولواالانتحار مرة واحدة على الأقل في حياتهم.



(الإنتحار- رؤية تكاملية-ابراهيم حامد المغربي)

الانتحار هو الموت القصدي، أي أنه الفعل العمدي المؤدي إلى إنهاء حياةالفرد ذاتيا وقصديا، وقد اختلفت النظريات العلمية التي تحاول أن تجدتفسيرا سلوكيا واضحا محكما لهذه الظاهرة البشرية، حيث ترى نظريات التحليلالنفسي لفرويد وتلاميذه، أن الانتحار ناتج عن دوافع الفرد العدائيةالموجهة إلى الذات.



وترى النظرية المعرفية أن سبب الانتحار هو الاكتئابالناتج عن فقدان الأمل وتضخيم السلبيات.



وترى نظرية الاضطرابات النفسيةأن للمضطربين نزوعا إلى تدمير الذات أقوى من نزوع الأسوياء.



كما ترىنظرية دوركايم الاجتماعي أن شعور الفرد بأنه منبوذ وأن مجتمعه أبعده يؤديبه إلى الانتحار.

كما ذهب بعض الباحثين إلى أهمية الجانب الاقتصادي في موضوع الانتحار،يرى أصحاب هذا الاتجاه أن الحالة المادية والمعيشية للفرد، تسيطر على جزءكبير من تصوره لكيانه الوجودي (الذاتي، والاجتماعي)، بحيث أن الخلل الذييحصل للفرد في مستوى حياته المعيشية يقوده إلى الاختلال في كل أشكالتعاطيه الأسري والاجتماعي والنفسي، مما يقوده لحالة صدمة يصاحبها يأسوانهيار، يقود للانتحار.



إلا أن بعض الباحثين يرون أن الفقر بحد ذاتهوالدخل الفردي ليس عاملا مهما في الميول الانتحارية.

والانتحار هو ظاهرة اجتماعية، ومشكلة نفسية، تدفع فرد معين للإقدامعلى إنهاء حياته، بسبب تعقيد في الاستجابة المتبادلة ما بينه وما بينأدوات الاستيعاب الخاصة بمنظومته المجتمعية، تقوده وبشكل تصاعدي للفشل فيمواجهة المواقف والأزمات المعقدة، إلى أن يصل لفشل حتى في المواقفالطارئة السريعة، وعدم القدرة على التكيف مع الظروف الطارئة المستجدةوالمفاجئة.



فهو شكل من أشكال السلوك الذي يزعزع البناء الاجتماعي ويهددالوجود الإنساني.

أكثر النظريات واقعية وعمقا، التي جاءت لتفسير سلوك الانتحار، هي التيقدمها عالم الاجتماع الفرنسي إميل دوركايم، فقد ذهب إلى ان الانتحار هوظاهرة ترجع إلى الفروق الفردية بين الأفراد، أي أن العامل الاجتماعي يحضرمنذ اللحظة الأولى لتكوين حالة قناعة الفرد بخيار الانتحار، فهي ليستبسبب فروقا نفسية، وإنما ترجع إلى بعض الخصائص الاجتماعية لكل فرد منالأفراد، وفق الظروف التي يعيش فيها سواء في الأسرة أو العمل، وتنعكس علىوعيه الفردي, والوعي يؤثر بدوره في واقع الناس وتصرفاتهم.

واستخلص دوركايم، باستناده على الإحصائيات، إلى طرح تصنيفا لأنواعالانتحار، ميز من خلاله ثلاث أشكال رئيسية (يُنظر: الدروس الأولى في علمالاجتماع- فيليب ريتور):

1- الانتحار الأناني: وهو مظهر لاندماج اجتماعي ضعيف جدا (عندما يمارسالمجتمع تأثيرا ضعيفا على الفرد، تظهر نتيجته "فردنة مفرطة".) فهو يرىمثلا أن نزعة الانتحار لدى اليهود أقل منها لدى الكاثوليك، لأن النزعةالفردية ضعيفة لدى اليهود، فالشعور لديهم بالانتماء للجماعة قوي جدا،بينما نجد أن رجال الدين المسيح (الإكليروس) أقل حضورا في الحياةالاجتماعية.

انتهى دوركايم عندها إلى أن الدين الذي يحث على التواصل الاجتماعيوالتماسك مع الجماعة، يحفظ من الانتحار، ليس فقط لأن العقيدة الدينيةتندد بهذا الفعل، بل لأنها تشارك بالاندماج الاجتماعي للأفراد بإدراجهمضمن مجموعة، وهو ما يفضي إلى تعزيز علاقاتهم الاجتماعية.

2- الانتحار الغيري: وهو عكس النوع الأول، حيث أنه يتميز باندماجاجتماعي قوي، كما يقول دوركايم: "عندما ينفصل الإنسان عن المجتمع، يقتلنفسه بسهولة، ويقتل نفسه أيضا لما يكون مندمجا بقوة".



وهذه الحالة منالانتحار هي سمة للمجتمعات البدائية، حيث تكون النزعة الفردية ضعيفة.ويوجد كذلك في حالات في المجتمع الحديث، حينما يفرض ضغط التراتبية نفسهعلى الفرد.

3- الانتحار اللامعياري (الفوضوي): وهذا النوع من الانتحار، أولاهدوركايم أهمية كبيرة، وهو ما يتطابق مع نقص في الانتظام الاجتماعي،ويتعارض مباشرة مع الانتحار الغير مرتبط بانتظام اجتماعي مفرط.



يمثلالانتحار الشاذ هكذا، الشكل الأكثر شيوعا للانتحار في المجتمعات الحديثة.فالإختلالات الاجتماعية تحدث عندما يصادف المجتمع تحولات عميقة: يجدالأفراد هكذا أنفسهم في وضعية فريدة بما أن معالمهم المعتادة ليست عملية(إجرائية)، وقد لاحظ دوركايم أن عمليات الانتحار ترتفع أثناء مراحلالتحولات الاقتصادية سواء عند فترات الأزمة، أو في فترة النمو القوي.

ضمن هذه الوضعيات من التغيير الاجتماعي السريع، فإن التأثير المنظّمللمجتمع والذي عادة ما يُكيّف رغبات الأفراد، يتراخى في الوقت الذي تميلفيه الطموحات نحو الزيادة فجأة من دون أن تكون بالضرورة مشبعة، حيث تفقدالقواعد التقليدية سلطتها، أمام تعاظم الرغبات، وتعاظم المطالبة بها.

اعتبر دوركايم بأن الانتحار غير المنتظم (الشاذ)، بشكل خاص، مصدر قلقفي المجتمعات الحديثة، لأنه مرتبط ارتباطا وثيقا بنقص التأثير التوجيهيالمجتمعي، الذي لم يعد من الآن فصاعدا يمارس من طرف المجتمع على الفرد،أي أن ابتعاد أدوات التأثير والسيطرة التوجيهية المجتمعية لسلوك الأفراد،يقود إلى حالة شبه انفصام وتيه، في موَجّهات السلوك الفردي للفرد (بالأخصفي مجتمعات تحمل طابع متخم بالعلاقات الاجتماعية، كالمجتمع العراقي).

نظرية دوركايم تقودنا وبشكل واضح إلى أهمية المجتمع في خلقه لموَجّهاتالسلوك الفردي والجماعي، وأن أي تأثير (مقصود أو غير مقصود)، في أدواتالتأثير والتوجيه والصناعة السلوكية التي يقوم بها المجتمع تجاه الأفراد،إنما يقود لتكسرات بنيوية قوية، وإلى اختلال منظومة تعاطي مزدوج ما بينالفرد ومجتمعه، فالانتحار هو ظاهرة اجتماعية ودلالة على الأخلاق السائدةفي مجتمع معين، بل أن الانتحار يشير إلى سلطة المجتمع على الفرد!

تماسك الجماعة المجتمعية، مع وجود موَجّهات الفعل الاجتماعي(كالمنظومة الدينية، أو الترابط الأسري، والتواصل الاجتماعي المستمر)، معوجود وعي متكامل لطبقات المجتمع المختلفة في تعاطيها مع صدمات التطورالثقافية السريعة، وسرعة تعاطيها مع متغير التحديث وثابت القيمالمجتمعية، ومحاولة التوفيق بين الاثنين، كل ذلك سيقود إلى نتائج أقلوطأة على نفسيات الأفراد المكونين للجماعة الاجتماعية، وتساعد على تحقيقما أسماه دوركايم: الاندماج الاجتماعي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانتحار- سلوك فردي بدوافع اجتماعية !) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانتحار- سلوك فردي بدوافع اجتماعية !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).