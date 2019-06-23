رئيس مجلس القضاء الاعلى العراقي يصل إلى السعودية

2019/06/23 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان على رأس وفد قضائي رفيع المستوى اليوم السبت الموافق ٢٢/٦/٢٠١٩ إلى المملكة العربية السعودية.وذكر بيان رسمي لمجلس القضاء الاعلى حصلت وكالة نون الخبرية على نسخته ان "القاضي فائق زيدان وصل الى المملكة العربية السعودية على رأس وفد قضائي رفيع المستوى بناء على دعوة رسمية".

وأضاف البيان أن "وزير العدل السعودي رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني كان في استقبال الوفد إلى جانب نائب السفير العراقي في المملكة السيد مهدي عبدالله محل".

وتابع البيان أن "الوفد القضائي ضم كلا من القاضي السيد موفق محمود محمد صالح رئيس الادعاء العام، والقاضي السيد جاسم محمد عبود رئيس هيأة الإشراف القضائي، والقاضي السيد عماد خضير محمد رئيس محكمة استئناف الرصافة، والقاضي السيد سالم محمد نوري رئيس محكمة استئناف نينوى، والقاضي السيد عادل عبد الرزاق عباس رئيس محكمة استئناف البصرة".

واكمل ان "الوفد ضم أيضاً القاضي السيد خالد طه احمد رئيس محكمة استئناف الكرخ، والقاضي السيد حسين كاظم وسمي رئيس محكمة استئناف ديالى، والقاضي السيد سمير عباس محمد رئيس محكمة جنايات الانبار، والقاضية السيدة إلهام فخري صادق رئيس رابطة القاضيات العراقيات، والقاضية السيدة ذكرى جاسم داخل نائب رئيس جمعية القضاء العراقي".

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