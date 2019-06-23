جعفر: جزء من دولة القانون سيذهب للمعارضة

2019/06/23 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بين النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الاحد، ان الكتل المعارضة والاخرى التي تنوي الذهاب بهذا الاتجاه لم تترك لجنة توزيع المناصب القيادية في الدولة، فيما اشار إلى أن جزءا من الائتلاف سيذهب للمعارضة.وقال جعفر في تصريح لـ /المعلومة/، ان “المعارضة لم تظهر بشكلها الحقيقي، حيث مازال المعارضون في لجنة […]

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