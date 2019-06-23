2019/06/23 | 09:43
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- زوجة داعشي: ربما أستحق ذلك لكن لا تعاقبوا أطفالي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/23 | 09:43.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( زوجة داعشي: ربما أستحق ذلك لكن لا تعاقبوا أطفالي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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