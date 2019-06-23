المحافظات الجنوبية على موعد مع طقس ملتهب خلال الايام الاربعة المقبلة

2019/06/23 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاحد، عن طقس الايام الاربعة المقبلة، متوقعة وصول درجات الحرارة في بعض مناطق الجنوب الى 50 درجة مئوية.وقالت الهيئة في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “طقس يوم الإثنين سيكون صحواً بالمناطق كافة والحرارة في بغداد 45 درجة مئوية”.واضافت أن “طقس يوم الثلاثاء سيكون […]

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