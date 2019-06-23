نائب يطالب بصرف أجور المحاضرين وتثبيتهم اسوة بعقود الكهرباء

2019/06/23 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، اليوم الاحد، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بالايعاز الى وزارة المالية من اجل صرف أجور المحاضرين في المدارس.وقال البعيجي في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “هذه الأجور هي شيء بسيط لهذه الشريحة الكبيرة التي تقدم عطاءها لابناء الشعب في المدارس […]

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