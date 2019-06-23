2019/06/23 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنّ تغيير الرئيس ترمب رأيه في اللحظة الأخيرة بشأن شنّ ضربات جوية اميركية على إيران يظهر ارتفاع الاحتمالات بحصول نزاع عسكري في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ربما يأمل ترمب الانعزالي تفادي الحرب مع إيران ولكن من المحتمل أن يكون قد بلغ نقطة اللاعودة) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ربما يأمل ترمب الانعزالي تفادي الحرب مع إيران ولكن من المحتمل أن يكون قد بلغ نقطة اللاعودة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).