من سيناريو التقسيم وما بعده إلى “صفقة القرن” وما بعدها

2019/06/23 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليس قليلاً ما تداخل وتراكم من قضايا خطيرة فوق قضية فلسطين المسماة قضية العرب المركزية.قضية بدأت في أواخر القرن التاسع عشر،

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