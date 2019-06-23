2019/06/23 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتجت اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان في نيجيريا المعروفة باسم “موريك”، على انتهاك حقوق الطلاب المسلمين في إحدى جامعات البلاد.وأفادت لجنة “موریك” لحقوق الإنسان أنها طالبت اللجنة الوطنية لجامعات نيجيريا بمعاقبة مسئولي جامعة “آدلکا” (Adeleke University) بسبب إنتهاکهم لحقوق الطلاب المسلمین.وبحسب رئیس اللجنة، یقوم مسؤولوا الجامعة بإجبار الطلاب المسلمین بالمشارکة في مناسك الکنیسة کل …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “موريك “ترفض انتهاك حقوق الطلاب المسلمين في نیجیریا النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“موريك “ترفض انتهاك حقوق الطلاب المسلمين في نیجیریا) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“موريك “ترفض انتهاك حقوق الطلاب المسلمين في نیجیریا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).