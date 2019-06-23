2019/06/23 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحظى رواد المحطة الفضائية الدولية بفرصة فريدة لرؤية ومراقبة كل الأحداث التي تشهدها الأرض من الفضاء، بدءا من شروق الشمس إلى الأعاصير الضخمة والبراكين.والتقط رائد الفضاء ألكسندر غريست، مجموعة من الصور على مدار 12 شهرا في الفضاء، والتي تكشف عن مشاهد مذهلة لكوكب الأرض.وبدت الصور مجموعة رائعة من الألوان المجردة، وتحولت فيها القمم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صور من محطة الفضاء الدولية لتفاصيل مذهلة للأرض وكالة صدى الاعلام للانباء.

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