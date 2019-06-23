نيمار يقبل تخفيض هائل في راتبه للعودة إلى برشلونة

2019/06/23 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أفادت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن النجم البرازيلي نيمار مستعد لتقديم تضحية مالية كبيرة من أجل العودة إلى نادي برشلونة الإسباني هذا الصيف.

النجم البرازيلي على استعداد لتخفيض راتبه من 36 مليون يورو التي يحصل عليها مع النادي الباريسي إلى 22 مليون يورو في برشلونة وهو نفس الراتب الذي كان يحصله عليه بعد تجديده لبرشلونة.وحسب نفس المصدر في حال التوصل إلى اتفاق مع اللاعب وسحبه للدعوى القضائية ضد برشلونة بشأن مكافأة التجديد التي جمدها برشلونة بعد رحيله إلى باريس سان جيرمان قبل موسمين، النادي الكتالوني سيمنح البرازيلي الدولي مبلغ 26 مليون يورو الذي يطالب به.وسيخسر نيمار حوالي 14 مليون يورو سنوياً في حال توقيعه للنادي الكتالوني، إلا أنه مستعد لقبول هذه العودة ليشعر بالسعادة مرة آخرى كلاعب كرة قدم.وفي نفس السياق تؤكد صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن رئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو سيقود شخصياً المفاوضات مع باريس سان جيرمان لإعادة نيمار إلى “كامب نو” هذا الصيف، حيث هناك تفاؤل كبير بأن الصفقة ممكنة للغاية ولم تعد مستحيلة أبداً.ويهدف برشلونة إلى تخفيض مبلغ الصفقة بإدخال لاعب آخر والمرشح الأبرز هو فيليب كوتينيو.انتهى

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