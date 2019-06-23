طقس العراق.. الحرارة تتجه الى 50 مْ في الأيام الأربعة المقبلة

2019/06/23 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، عودة ارتفاع درجات الحرارة في الأيام الأربعة المقبلة.

وذكر بيان للهيأة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "طقس يوم غد الأثنين سيكون في المناطق كافة صحواً ودرجات الحرارة العظمى في مدينة بغداد 45 مْ وفي محافظة البصرة 47 مْ".وأضاف ان "طقس يوم الثلاثاء سيكون في المناطق كافة صحواً ودرجات الحرارة في المنطقة الوسطى لا تتغير عن اليوم السابق، وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية أما في الجنوب فترتفع بضع درجات قد تصل في بعض الأماكن الى 50 مْ".وأشار الى ان "طقس الأربعاء سيكون صحواً بالمناطق كافة دون تغير في الحرارة العظمى بالمنطقة الوسطى وترتفع قليلا في الشمال ترتفع بضع درجات في الجنوب قد تصل في بعض الأماكن الى 50 مْ".أما طقس اليوم الخميس لا يختلف عن اليوم السابق بإستثناء انخفاض قليل في درجات المنطقة الشمالية.انتهى

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