امانة بغداد: العاصمة تحتوي على 300 منطقة عشوائية

2019/06/23 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت امانة بغداد، الاحد، عن وجود 300 منطقة عشوائية ضمن حدودها، موضحة ان حل مشكلة العشوائيات وانهاء ملفها بيد الحكومة عبر توفير قطع اراضي سكنية للمتجاوزين على املاك الدولة.وقال مدير العلاقات والاعلام في الامانة، حكيم عبد الزهرة في تصريح لـ /المعلومة/، ان “العشوائيات الموجودة في بغداد لايمكن لامانة العاصمة حل مشكلتها، بل ان […]

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