2019/06/23 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أفادت وسائل إعلام، الأحد، بمقتل رئيس حكومة ولاية أمهرة الاثيوبية ومسؤول آخر في محاولة انقلابية.وذكرت “رويترز”، ان “مقتل رئيس حكومة ولاية أمهرة الإثيوبية أمباتشو مكونن ومسؤول آخر قُتل اليوم، في محاولة انقلابية”.وأضافت أن “جنرالاً في الجيش يقف وراء المحاولة الانقلابية في أمهرة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل رئيس حكومة ولاية أمهرة الاثيوبية ومسؤول آخر بمحاولة انقلابية وكالة خطوة برس.

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