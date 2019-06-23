2019/06/23 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينصح خبراء التقنية باتباع عدد من الخطوات البسيطة لاستعادة هاتف “الأندرويد” المسروق أو الضائع، أو تفادي احتمال فقدانه بالمطلق.وأول خطوة ينصح فيها الخبراء لمنع احتمالية فقدان الهاتف أو العثور عليه في حال فقدانه أو سرقته هو تفعيل ميزة Find My Device مباشرة بعد شراء الهاتف وتفعيل نظام تشغيله.ولتفعيل الميزة يجب التوجه إلى قائمة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خطوات بسيطة لاستعادة هاتفك الضائع وكالة صدى الاعلام للانباء.

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