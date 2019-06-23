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تحالف الفتح يطالب بالإسراع في إكمال الكابينة الوزارية


تحالف الفتح يطالب بالإسراع في إكمال الكابينة الوزارية
2019/06/23 | 09:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الوزارات الأمنية

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