النجف: 5000 تأشيرة دخول الى إيران يومياً

2019/06/23 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن القائم بالأعمال الاقتصادي الإيراني في مدينة النجف الأشرف بالعراق عارف عباسي أن إصدار تأشيرات الدخول من النجف الى إيران سيرتفع الى 5 آلاف تأشيرة يومياً.وقال عباسي : يتم في الوقت الحاضر إصدار 2500 تأشيرة دخول من محافظة النجف في العراق للسفر الى إيران وسيتضاعف هذا العدد خلال الشهر القادم.عباسي أضاف”في ضوء قرب …

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