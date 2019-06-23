2019/06/23 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل رئيس حكومة ولاية أمهرة ومسؤول آخر، اليوم الأحد، في أعقاب ما قالت السلطات إنه محاولة انقلاب شمالي إثيوبيا.وقالت التلفزيون الرسمي إن رئيس حكومة أمهرة قتل، لكنها لم تكشف هوية المسؤول الآخر، فيما أكد أن وراء محاولة الانقلاب جنرال بالجيش.وفي وقت سابق، تعرض رئيس أركان الجيش الإثيوبي سيري ميكونين لإطلاق نار، بعد ساعات من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل مسؤولين بارزين في محاولة انقلاب باثيوبيا وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل مسؤولين بارزين في محاولة انقلاب باثيوبيا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل مسؤولين بارزين في محاولة انقلاب باثيوبيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).