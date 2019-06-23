2019/06/23 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، عودة ارتفاع درجات الحرارة في الأيام الأربعة المقبلة.وذكر بيان للهيأة وتلقته وكالة صدى، ان “طقس يوم غد الأثنين سيكون في المناطق كافة صحواً ودرجات الحرارة العظمى في مدينة بغداد 45 مْ وفي محافظة البصرة 47 مْ”.وأضاف ان “طقس يوم الثلاثاء سيكون في المناطق كافة صحواً ودرجات الحرارة في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الانواء الجوية:الحرارة تتجه الى 50 مْ في الأيام الأربعة المقبلة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانواء الجوية:الحرارة تتجه الى 50 مْ في الأيام الأربعة المقبلة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانواء الجوية:الحرارة تتجه الى 50 مْ في الأيام الأربعة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).