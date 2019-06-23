موريتانيا.. ولد الشيخ الغزواني يعلن فوزه بالانتخابات

2019/06/23 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المرشح ووزير الدفاع السابق محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الأحد، فوزه في الانتخابات الرئاسية الموريتانية، مشيرا إلى أن ما تبقى من الأصوات لن يكون لها أي تأثير على النتائج.

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