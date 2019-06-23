مقتل مسؤوليْن بارزيْن في محاولة انقلاب باثيوبيا

2019/06/23 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل رئيس حكومة ولاية أمهرة ومسؤول آخر، اليوم الأحد، في أعقاب ما قالت السلطات إنه محاولة انقلاب شمالي إثيوبيا.

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