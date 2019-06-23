تحرير شابة مختطفة والقبض على خاطفها بعد مطاردة في أيسر الموصل

2019/06/23 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت شرطة محافظة نينوى تحرير فتاة في التاسعة عشرة من عمرها والقبض على خاطفها.

وقال قائد شرطة محافظة نينوى، اللواء الركن حمد نامس الجبوري، في بيان أن مكتب مكافحة جريمة الخطف التابع لمديرية مكافحة إجرام قيادة شرطة نينوى تمكن من تحرير فتاة مختطفة تولد 2000 بعد خمسة أيام من اختطافها، مبيناً أن الفتاة كانت محتجزة داخل دار في الجانب الايمن لمدينة الموصل.

وأوضح أن "المجرم الذي قام باختطافها هرب عند دخول عناصر الشرطة الدار التي كانت الفتاة المختَطَفة محتجزة فيها"، مبينا أنه "تمت مطاردته والقبض عليه في منطقة حي المالية في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".

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