الاعمار والاسكان تعلن استمرار العجز السكني بواقع مليونين و500 الف وحدة سكنية

2019/06/23 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشفت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، عن اعتمادها خططا ستراتيجية لحل أزمة السكن بحسب السياسة الوطنية المحدثة للاسكان للاعوام 2018 – 2022، مشيرة

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