شرطة النفط يتظاهرون في البصرة للمطالبة بتثبيتهم على ملاك الداخلية او النفط

2019/06/23 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة

تظاهر المئات من منتسبي شرطة النفط العاملين بصفة عقود، لمطالبة وزارتي النفط والداخلية بتحديد مصيرهم وتثبيتهم على ملاك الداخلية او النفط.

وقال مراسل "العهد

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