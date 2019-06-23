إصابة رئيس أركان الجيش الأثيوبي بجروح في إطلاق نار

2019/06/23 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلن رئيس وزراء أثيوبيا أبيي أحمد ،الإثنين، أنّ رئيس أركان الجيش الجنرال سياري ميكونين أصيب بجروح إثر تعرضه لإطلاق نار.وذكرت وكالة رويترز في خبر تابعته وكالة /المعلومة/ أن “رئيس الوزراء الاثيوبي ادلى بتصريحه في خطاب ألقاه عبر التلفزيون الوطني وظهر فيه مرتدياً البزة العسكرية، فيما لم يقدم أي تفاصيل إضافية حول الوضع […]

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