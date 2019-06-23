2019/06/23 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت امانة بغداد، الاحد، عن وجود 300 منطقة عشوائية ضمن حدودها، موضحة ان حل مشكلة العشوائيات وانهاء ملفها بيد الحكومة عبر توفير قطع اراضي سكنية للمتجاوزين على املاك الدولة.وقال مدير العلاقات والاعلام في الامانة، حكيم عبد الزهرة في تصريح لـ /المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، ان “العشوائيات الموجودة في بغداد لايمكن لامانة العاصمة حل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد:العاصمة تحتوي على 300 منطقة عشوائية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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