2019/06/23 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس ردّت الهيئة العامة للكمارك، الأحد، على تصريح النائب احمد مظهر الجبوري حول وجود هدر أموال في الهيئة العامة للكمارك، فيما أكدت أنها سجلت خلال السنتين الماضيتين ارتفاعا غير مسبوق في ايراداتها الكمركية رغم التحديات والتدخلات الحاصلة في أغلب مراكزها الكمركية الحدودية والتي تسبب هدرا بالمال العام وتعطيلاً غير مشروعاً للإجراءات الكمركية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك ترد على اتهامها بهدر الأموال وتؤكد: سجلنا ارتفاعاً بإيراداتنا وكالة خطوة برس.

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