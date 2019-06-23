تحذيرات من مخطط لاعادة احتلال العراق وفرض عقوبات اميركية على بغداد

2019/06/23 | 10:02

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بغداد :سومر نيوز

رأى المحلل السياسي صباح العكيلي، الاحد، ان الرئبس الاميركي دونالد ترامب يمهد لايصال عدد قواته في العرا...

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