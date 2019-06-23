التلفزيون الإثيوبي: جنرال في الجيش مسؤول عن المحاولة الانقلابية في ولاية أمهرة

2019/06/23 | 10:02

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متابعة :سومر نيوز

المحافظات الجنوبية على موعد مع طقس ملتهب خلال الايام الاربعة المقبلة

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