“بالوثيقة”.. البرلمان يوجه سؤالين الى عبدالمهدي وعلوش بشأن تخصيصهما املاكاً لمسؤولين في الدولة

2019/06/23 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق وجهت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، اليوم السبت، سؤالاً برلمانياً الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن تخصيصه ثلاث عقارات لمفتش وزارة الداخلية.فيما وجهت النائبة سؤالاً الى أمينة بغداد ذكرى علوش، بسبب تخصيص دار لمفتش امانة بغداد السابق “سجاد معتوك” في متنزه الزوراء بمساحة 4000 متر ورصد مبلغ 500 مليون […]

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