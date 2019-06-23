“بالفديو”.. سيارة عسكرية تطلق النار على “نساء واطفال” في بغداد

2019/06/23 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اظهر مقطع فديو حصلت عليه “يس عراق”، سيارة عسكرية تضم جنوداً في الجيش وهي تطلق النار صوب عجلة مدني فيها نساء واطفال في احدى شوارع بغداد.وبحسب الفديو الذي صور مساءاً قرب محطة وقود الجبهة، فأن السيارة العسكرية تحمل لوحة التسجيل ٩٧١٦٠ دفاع، اعتدت على مواطنين امنين بإطلاق الرصاص فوقهم بعد مضايقتهم […]

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