الكمارك ترد على نائب تحدث عن وجود هدر بالمال العام فيها

2019/06/23 | 10:04

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بغداد اليوم - بغداد

ردت الهيأة العامة للكمارك، الأحد، 23 حزيران، 2019، على تصريح للنائب أحمد مظهر الجبوري المتضمن وجود هدر بالمال العام فيها.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "سجلت خلال السنتين الماضيتين ارتفاعا غير مسبوق في ايراداتها الكمركية رغم التحديات والتدخلات الحاصلة في أغلب مراكزها الكمركية الحدودية والتي تسبب هدرا بالمال العام وتعطيلاً غير مشروعاً للإجراءات الكمركية".

وأضافت انها "ورغم الصعوبات التي تواجه العمل الكمركي والنقص الحاد بأعداد الموظفين المؤهلين وإنعدام أدنى متطلبات ووسائل وأجهزة العمل الكمركي قد أعلنت خلال الشهرين المنصرمين تسجيل اعلى ايرادات يومية سجلت في كل من مراكز ام قصر الشمالي والاوسط ومحطة بوابة البصرة تجاوزت الملياري دينار لكل مركز".

وأكدت، أن "هذا الأنجاز من نتائج توجهات أدارة الكمارك بمحاربة الفساد والتصدي لحالات التلاعب والتهرب من دفع الرسوم الكمركية فضلا عن تسهيل أنجاز المعاملات الكمركية الذي شجع التجار على زيادة الاستيرادات للسلع والبضائع مما انعكس أيجابا على أيرادات المراكز الكمركية كافة".

وبينت أن "إيراداتها تدخل ضمن حساب مغلق بدون حق السحب وإن كافة مبالغ الايرادات المجباة يتم تحويلها عن طريق المصارف الحكومية المعتمدة إلى حساب وزارة المالية المفتوح لدى البنك المركزي".

ووجهت الهيأة، "الدعوة إلى كافة الجهات المعنية الى الإلتزام بالمهام المُناطة بها في حدود إختصاصاتها وإحكام السيطرة على بوابات الموانيء والمنافذ الحدودية ووضع خطط أمنية مُحكمة وتنظيم حركة الأشخاص والعجلات والشاحنات ومنع غير المخولين من التواجد في الحرم الكمركي".

وأوضحت أن "هذه التوضيحات بشأن تصريح النائب احمد مظهر الجبوري حول وجود هدر أموال في الهيئة العامة للكمارك".

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