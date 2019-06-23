في ميسان ..تشكيل خلية أزمة لدعم توفير الكهرباء

2019/06/23 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ ميسان علي دواي ، اليوم الأحد، عن تشكيل خلية أزمة لدعم توفير الطاقة الكهربائية ومساندة دوائر قطاع الكهرباء في المحافظة.وقال دواي في بيان له ، إن “تشكيل خلية الأزمة ضروري لمعالجة المشكلات الفنية في الخطوط الناقلة والشبكات والمحولات الكهربائية ومتابعة إصلاح ومعالجة الأعطال الفنية والمشاكل التي تتعرض لها منظومة الكهرباء وبالتنسيق مع …

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