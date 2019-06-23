2019/06/23 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن أن تشعر النساء الحوامل بعطش شديد خلال فصل الصيف بسبب وضعهن الصحي، فقد ترتفع درجات الحرارة لديهن أعلى من المعدل الطبيعي وقد يشعرن بالضيق الشديد.لذلك ينصح بأن يشربن السوائل بكثرة، ومن اهم المشروبات الطبيعية التي يمكنك تناولها:الماء البارد: الماء هو مصدر رئيسي ومهم لترطيب وإنعاش الجسم، لذا ينصح الأطباء الأمهات بشُرب قدر كبير

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أفضل 5 مشروبات باردة للحامل في الصيف وكالة صدى الاعلام للانباء.

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