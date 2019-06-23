2019/06/23 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحركات نيابية لتغيير نظام الحكم في العراق إلى رئاسي

كشفت كتلة صادقون البرلمانية عن حراك نيابي ، لتغيير النظام في

العراق من برلماني الى رئاسي.

وقال القيادي في الكتلة، النائب عبدالأمير الدبي، في تصريح إن

"النظام البرلماني اثبت بالدليل القاطع ومنذ عام الفين وثلاثة فشله،

وانه يضعف البلاد من خلال تقسيم الوزارات والمناصب ".واضاف الدبي،

أن "النظام الرئاسي أصبح حاليا مطلبا ملحا من اجل ضمان نهوض العراق

من جديد ومن اجل ضمان بناء دولة مؤسسات حقيقية، يسودها القانون

والنظام .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحركات نيابية لتغيير نظام الحكم في العراق إلى رئاسي) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحركات نيابية لتغيير نظام الحكم في العراق إلى رئاسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).